Sport1+ 13:10 bis 15:40 Sport Darts World Series Finals, Halbfinale & Finale Zum zweiten Mal wird bei der World Series of Darts ein abschließendes Finale ausgetragen. Dabei kommt es wie im Vorjahr im schottischen Glasgow kurz vor der Darts Weltmeisterschaft, die am 15. Dezember startet, noch einmal zum Schlagabtausch der Darts-Größen. Teilnahmeberechtigt an diesen Finals sind automatisch die ersten acht der World Series Rangliste. Die Fans dürfen sich damit unter anderem auf Michael van Gerwen, Phil Taylor und Lokalmatador Gary Anderson freuen. Zusätzlich gibt es weitere 16 Starter unter denen auch Peter Wright ist, der ebenfalls seinen Heimvorteil nutzen will. Bei der Premierenauflage im Vorjahr musste sich "Snakebite" in einem packenden Finale hauchdünn mit 10:11-Legs dem Topfavorit Michael van Gerwen geschlagen.