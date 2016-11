RBB 13:05 bis 13:30 Jugendserie Schloss Einstein D 2015 Live TV Merken Daphne wird von ihrem Chat-Date entführt. Kathi will Pippi den Klausurenklau in die Schuhe schieben. David bringt Pippi zu einer Wahrsagerin. Daphne wird von ihrem Chat-Date Lukas in eine entlegene Lagerhalle gebracht. Während Orkan ihre Spur zu verlieren droht, gelingt es Ben, Daphnes Handy zu orten. Daphne verzweifelt langsam in der Lagerhalle. Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Wenn nicht bald Hilfe kommt, ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. Schafft es Orkan, seine Freundin aus dieser gefährlichen Situation zu befreien? Lennard hat Kathi dabei erwischt, wie sie Berger den Klausuren Klau Pippi in die Schuhe schieben wollte. Kathi zieht sich zurück. Nachdem sie ihre Mitschüler nicht mehr mit den anstehenden Klausuren versorgen kann, wenden die sich zunehmend von ihr ab. Einziger Lichtblick: Der anstehende Paris Trip mit ihrer Familie zu ihrem Geburtstag. David lotst Pippi zu einer Wahrsagerin, in der Hoffnung, endlich Anhaltspunkte über die mysteriösen Waisenhausfotos zu bekommen. Dort erfahren sie zwar nichts über die Gruseleien im Internat, dafür etwas über ihre rosarote Zukunft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johna Fontaine (Daphne) Flavius Budean (Orkan) Noah Alibayli (Henk) Yannick Rau (Dominik) Ada Lüer (Mila) Luna Kruse (Martha) Timon Würrihausen (Finn) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Markus Dietrich, Irina Popow, Frank Stoye, Severin Lohmer, Theresa Braun Drehbuch: Christiane Bubner, Dana Bechtle-Bechtinger, Michael Demuth, Andreas Kaufmann, Monika Weng Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Titellied: Franz Bartzsch