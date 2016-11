RBB 10:45 bis 12:10 Komödie Sag einfach Ja! D 2002 Nach einer Vorlage von Axel Staeck Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Physiotherapeutin Vera Oberleithner und der Bauernsohn Hans Lohmann sind seit fünfzehn Jahren das verliebteste Paar im beschaulichen bayerischen Dörfchen Going. Das einzige, was ihnen fehlt, ist der Trauschein. Und das lokale Radio Kaisertal möchte seinem Traumpaar des Monats genau dazu verhelfen: Wenn die beiden innerhalb von 30 Tagen heiraten, wird der Sender die Hochzeitsfeier ausrichten. Die Prognose des hauseigenen Astrologen Monsieur Pascal ist nicht ungünstig: Auf den Stier und die Waage kommt zwar "eine Menge Arbeit im emotionalen Bereich" zu - aber die beiden könnten im Zeichen der Venus wirklich glücklich werden. Den Heiratsantrag vor laufendem Mikrofon bekommt Hans ganz gut hin, und das Paar ist zuversichtlich. Leider wird sein Optimismus nicht von allen geteilt. Effi, die Mutter von Hans, hat ihre eigenen Vorstellungen bezüglich der Zukunft ihres Sohns. Sie kann Vera, die uneheliche Tochter der Ökoladenbesitzerin Margot, nicht ausstehen und wünscht sich für Hans eine Frau, die bereit ist, den Hof der Familie zu führen. Auch Carlo und Michi, die Freunde des Jungbauern, glauben nicht an die Beziehung. Um dem naiven Diakon Siggi zu beweisen, dass Hans verführbar ist, arrangieren sie eine Junggesellen-Abschiedsparty in München - inklusive Callgirl. Die Wette scheint aufzugehen: Unter den Augen seiner Kumpels zieht Hans mit einer attraktiven Frau davon. Und am Tag der Trauung findet Vera ein offenbar an Hans adressiertes Päckchen. Inhalt: ein lila Tangaslip und eine Karte mit Grüßen von "Gloria". Die Katastrophe wäre perfekt, stünden die Sterne nicht so außerordentlich günstig...Die Astrologie ist für viele Menschen ein Weg, sich die Welt zu erklären - besonders in Beziehungsdingen, die, wie jeder weiß, nicht nur rein rationalen Mustern folgen. Um die "magischen Momente" der Liebe und den Einfluss ausserirdischer Konstituenten auf unseren Alltag kreist auch diese romantische Komödie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tina Ruland (Vera Oberleithner) Henning Baum (Hans Lohmann) Michaela May (Margot Oberleithner) Michael Lott (Mike) Veronika Fitz (Effi Lohmann) Martin Lüttge (Pfarrer Ambrosius) Gerd Olschewski (Hubert Lohmann) Originaltitel: Sag einfach ja! Regie: Karen Müller Drehbuch: Saskia Lechtenbrink, Justin Stauber Kamera: Gerhard Hierzer Musik: Andreas Dicke Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 202 Min. Hart aber fair

Diskussion

3sat 10:15 bis 11:40

Seit 61 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 10:15 bis 11:25

Seit 61 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:20 bis 11:20

Seit 56 Min.