Dokusoap Indianapolis 187 - Die Top-Ermittler Mord an der Tankstelle USA 2010 Ein vermeintlicher Raubmord gibt den Kriminalbeamten des Morddezernats in Indianapolis Rätsel auf. Das Opfer, der 51-jährige Ousmane Gueye, wurde laut Zeugenaussagen von zwei bewaffneten Männern in einem Toyota Celica überfallen und mit einer so genannten 22er Long Rifle erschossen. Die Spuren ergeben aber kein schlüssiges Bild: Obwohl das Opfer von zwei Projektilen getroffen wurde, finden die Polizisten am Tatort nur eine Patronenhülse. Außerdem liegt in Gueyes Kasse noch jede Menge Geld. Mit der Hilfe von Rechtmedizinern und den Beamten der Spurensicherung versuchen sich die Elite-Cops Klarheit zu verschaffen. Originaltitel: The Shift