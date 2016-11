TLC 21:10 bis 22:05 Dokusoap Two in a Million - Du bist nicht allein Eine Freundschaft, die unter die Haut geht GB, USA 2016 Merken Bobbi aus Arizona kam mit Lamellärer Ichthyose zur Welt. Ihre Haut ist übersät von lamellenartigen Schuppen, die sehr schnell wachsen und der 49-Jährigen ein reptilienhaftes Aussehen verleihen. Jeden Morgen muss Bobbi ihre harte Haut aufweichen, abfeilen und dann mit Vaseline einreiben. Sonst reißt sie ein, was zu lebensbedrohlichen Infektionen führen kann. Da die Krankheit nicht heilbar ist, muss Bobbi mit ihr leben. Doch es würde ihr sehr helfen, einen Leidensgenossen zu finden, der versteht, was sie jeden Tag durchmacht. Als sie den 45-jährige Kenny trifft, der auf der anderen Seite der Vereinigten Staaten wohnt, geht ihr Wunsch in Erfüllung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Two in a Million