TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Getrennt. Gesucht. Gefunden? GB 2016 Merken Lena wurde als Baby von einem amerikanischen Paar aus einem russischen Waisenhaus adoptiert. Nach langer Suche findet die 21-jährige endlich ihren leiblichen Vater und auch ihre Schwester. Doch um auf die andere Seite der Welt zu reisen, wo sie ihre Familie endlich treffen könnte, hat Lena nicht genug Geld. Wird es der jungen Frau gelingen, die finanziellen Mittel zusammen zu bekommen, um ihren größten Wunsch zu erfüllen? Von den Niederlanden aus versucht Sander, seine leibliche Familie in Indonesien zu finden. Über ein Social Media-Netzwerk scheint er schließlich Kontakt zu seiner Schwester zu bekommen. Doch dann kommt das böse Erwachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Separated at Birth