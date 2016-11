TLC 18:15 bis 19:20 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben Kat's Gnarly Day USA 2007 Merken Kat von D ist nervös. Sie hat ihren Vater eingeladen, um ihm ihren neuen Tattoo-Shop zu präsentieren. Jetzt muss alles perfekt funktionieren, denn Katherine will ihrem Dad zeigen, was sie als frischgebackene Geschäftsführerin drauf hat. Leider läuft nichts wie geplant: Kat versinkt im Chaos und kommt fünf Stunden zu spät zur Arbeit! Ihr Kunde, der Rockstar Frank Iero von der Band My Chemical Romance, dreht im Studio schon seit geraumer Zeit Däumchen, freut sich aber, dass die Künstlerin überhaupt noch erscheint. Kat's Vater ist weniger entspannt und hält seiner Tochter einen langen Vortrag über Pünktlichkeit und Verantwortung als Grundfeste des Unternehmertums. Ihre Kollegen Hannah, Kim und Corey hören höflich weg und kümmern sich um die Tattoos der Kundschaft. Nach einer weiteren langen und harten Arbeitswoche brauchen die Mädels dann dringend eine Pause, und verabschieden sich erst mal an den Strand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Iero (Iero) Katherine von Drachenberg (Herself) Originaltitel: LA Ink Regie: Aaron Krummel, Fred Villari