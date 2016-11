TLC 13:15 bis 13:45 Dokusoap Cupcake Sisters Hochzeitstörtchen USA 2010 Merken Suzanne und Ryan, ihr Ehemann in spe, lieben Cupcakes und wollen anstelle eines gigantischen Kuchens ausgefallene Hochzeits-Törtchen für ihren großen Tag. Es soll zwei Sorten geben: deutschen Butterkuchen für die Braut und einen traditionellen philippinischen Cassava-Kuchen, den Ryans Vater früher gebacken hat. Alles dekoriert mit Zuckerguss und essbaren Blüten. Sophie und Katherine beschließen, beide Geschmacksrichtungen in einem Cupcake zu verbinden und machen sich sofort an die Arbeit. Leider geht das Experiment völlig daneben. Außerdem in dieser Episode: Matt ist neu im Team der "Cupcake Sisters" und tritt bei der ersten Gelegenheit mitten ins Fettnäpfchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DC Cupcakes