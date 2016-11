TLC 05:05 bis 05:55 Dokusoap Indianapolis 187 - Die Top-Ermittler Ein tödlicher Deal USA 2009 Merken Obwohl sich Christine Mannina und Sergeant Jeff Breedlove nach Kräften um Klarheit bemühen, bleibt ihr neuer Fall äußerst schleierhaft: Augenzeugen zufolge ist eine junge Frau namens Raquel am Tatort mit ihrem Ex-Freund und dessen neuer Freundin in Streit geraten. Der männliche Verdächtige soll daraufhin ganz plötzlich eine Waffe gezogen haben, die ihm eine beherzte Passantin jedoch entreißen konnte. Was dann geschah, kommt den Ermittlern ziemlich seltsam vor: Der mutmaßliche Täter soll eine zweite Pistole aus seinem Wagen geholt und wild um sich geschossen haben. Im Kugelhagel wird eine 44-jährige Fußgängerin durch einen Kopfschuss schwer verletzt und schwebt in akuter Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Shift