Pro7 MAXX 18:20 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 Die Schrift aus Blut USA 1995 Merken Bruder Edward gehört zu einem christlichen Orden, der auf der Raumstation Babylon 5 lebt. Eines Tages wird er von albtraumhaften Visionen gequält, zu denen u. a. eine Schrift aus Blut gehört, die an der Wand seiner Unterkunft zu sehen ist. Als er auch Stimmen hört, die einen Mann namens Charlie als Mörder bezeichnen, durchsuchen Sicherheitschef Garibaldi und sein Team den Raum. Doch sie können nichts finden - denn das Geheimnis liegt in Edwards eigener Vergangenheit begründet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Boxleitner (John Sheridan) Claudia Christian (Susan Ivanova) Mira Furlan (Delenn) Jerry Doyle (Michael Alfredo Garibaldi) Peter Jurasik (Londo Mollari) Richard Biggs (Dr. Stephen Franklin) Stephen Furst (Vir Cotto) Originaltitel: Babylon 5 Regie: Adam Nimoy Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 6