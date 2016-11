VOX 22:55 bis 23:55 Reportage Goodbye Deutschland! Die Auswanderer Heike Chatzinikalaou (53) will auf der Insel Kos Schmuck verkaufen D Stereo 16:9 HDTV Merken Heike Chatzinikalaou (53) will auf der Insel Kos selbst gemachten Schmuck verkaufen. Und ihre Tochter Josy (17) muss mitziehen, um den Traum ihrer Mutter zu leben. Heike ist jedoch schlecht vorbereitet und mietet gleich zwei Wohnungen auf Kos an. Ein finanzielles Desaster, das nicht ohne Folgen bleiben wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer