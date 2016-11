VOX 20:15 bis 21:45 Show Geschickt eingefädelt - Wer näht am besten? Start der 2. Staffel D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Guido Maria Kretschmer ist wieder da. Es wird wieder gestichelt: Der Star-Designer macht sich zum zweiten Mal auf die Suche nach den talentiertesten Hobbyschneidern des Landes. Wer hat das richtige Händchen für perfekte Verarbeitung? Und wer kann Stoffe und Accessoires so kreativ kombinieren, dass ein einzigartiges Kleidungsstück entsteht, das man so nirgends kaufen kann? – 6 Folgen, dienstags In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Maria Kretschmer Gäste: Gäste: Inge Szoltysik-Sparrer (Bundesvorsitzende des Maßschneiderhandwerks) Originaltitel: Geschickt eingefädelt - Wer näht am besten?