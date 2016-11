SWR 03:20 bis 03:50 Comedy Freunde in der Mäulesmühle präsentiert von Albin Braig und Karlheinz Hartmann D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Albin (Albin Braig) glaubt, endlich den Weg zum bequemen, schnellen Reichtum gefunden zu haben. Er hat von dem immensen Wert von Brieftauben gelesen und will ins Geschäft einsteigen. Sein Chef Karle (Karlheinz Hartmann) hat begründete Zweifel am Erfolg dieses schnellen Geldgewinnes. Als Gast ist der Bayer Martin Schmitt ein wahrer Gewinn in der Szene. Nicht nur virtuos am Klavier, sondern auch mit viel Wortwitz gewinnt er sofort die Herzen des Publikums. Mit Benjamin Tomkins erlebt man einen begnadeten Bauchredner, der mit seiner Puppe "Knut" die Lachmuskeln beansprucht. Passend zum Brieftaubenthema singen "Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle" a capella "Kommt a Vögele gfloga" und beweisen hohe Musikalität. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Albin Braig, Karlheinz Hartmann Gäste: Gäste: Benjamin Tomkins, Michaela Dirks, Martin Schmitt, Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle Originaltitel: Freunde in der Mäulesmühle