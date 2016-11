SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch - Was meinen Sie? / Gute Reise: Kanarische Inseln - Gran Canaria / Tagesthema: Gewürze / Filmbeitrag - Staunen im Südwesten: Aalretter / Abenteuer Haushalt - Besser kochen: Gewürzsoufflee mit Ingwer-Möhren / Daheim im Südwesten - damals und heute: Endlich frei - Zwangsehe überwunden D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Gute Reise: Kanarische Inseln - Gran Canaria Auf Gran Canaria liegen auch im Herbst und Winter die Temperaturen noch bei über 20 Grad und auch wegen dieses milden Klimas in unserer doch oft schmuddeligen und kalten Jahreszeit ist die Insel gerade bei deutschen Urlauber sehr beliebt. Die Touristenzentren im Süden haben dabei den Ruf und das Bild der Insel geprägt. Der ruhige Norden dagegen ist vielen Kanaren-Urlaubern weitgehend unbekannt. Dabei ist gerade dieser Teil der Insel besonders vielseitig. Den Urlaub kann man in kleinen Orten verbringen, Tür an Tür mit den Einheimischen. Tagesthema: Gewürze Mit Martin Gehrlein, Koch aus Neupotz Ohne Gewürze wäre unsere Küche recht fad. Gewürze geben vielen Gerichten erst den richtigen Schliff. Gewürze werden aus ganzen Pflanzen oder Pflanzenteile gewonnen. Sie können frisch oder getrocknet verwendet werden. Einige Gewürze wie zum Beispiel die Vanille müssen allerdings auch noch bearbeitet werden, bevor man sie in der Küche nutzen kann. Filmbeitrag Staunen im Südwesten Aalretter Aale sind für Viele eine Spezialität und gehören in die Pfanne. Aber nicht die in der Mosel. Seit 19 Jahren rettet Toni Kröber mit seinem Aal-Taxi die Fische vor einem Stauwehr mit Turbine, in der die meisten Fische sonst schlichtweg püriert werden würden. Abenteuer Haushalt - Besser kochen Gewürzsoufflee mit Ingwer-Möhren Mit Martin Gehrlein, Koch aus Neupotz Martin Gehrlein serviert großen Geschmack im Kleinformat. Luftige Soufflees aus Honigkuchen mit aromatischen Gewürzen verfeinert. Daheim im Südwesten - damals und heute Endlich frei - Zwangsehe überwunden Mit Cennet Krischak aus Stuttgart Endlich frei: Cennet Krischak aus Stuttgart wurde mit 13 Jahren zwangsverheiratet. Nach qualvollen Jahren konnte die gebürtige Türkin aus der Zwangsehe ausbrechen, holte in Windeseile Schul- und Berufsausbildung nach und hat Karriere gemacht. Heute möchte sie mit ihrer Erfahrung andere Menschen ermutigen, aller Widrigkeiten zum Trotz ihre Chancen in Ausbildung und Beruf zu nutzen und sich zu entfalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Seidler Gäste: Gäste: Martin Gehrlein (Koch aus Neupotz), Cennet Krischak Originaltitel: Kaffee oder Tee