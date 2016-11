SWR 13:15 bis 14:15 Magazin Planet Wissen Einbrecher unterwegs - so schützen Sie sich Einbrecher unterwegs - so schützen Sie sich D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Zahlen sind alarmierend. Alle 3,5 Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Jeden kann es treffen. Einbrecher-Profis brauchen gerade einmal zehn Sekunden, um Türen oder Fenster aufzuhebeln. Drei Minuten reichen ihnen, um die Wohnung nach Bargeld und Schmuck zu durchsuchen. Dann sind sie über alle Berge. Oft sind es organisierte Banden, die ganze Wohnviertel unsicher machen. Um die Einbrecherbanden zu bekämpfen, hat die Polizei nun in einigen deutschen Städten Sonderkommandos gebildet. Planet Wissen hat eine solche "Task-Force" bei der Arbeit begleitet. Außerdem gibt eine Polizei-Expertin Tipps, wie man Haus und Wohnung vor Einbrechern schützen kann. Studiogäste: Andreas Dickel, Leitender Kriminaldirektor, Kriminalpolizei Bochum Bärbel Solf, Opferschutz-Beauftragte, Kriminalpolizei Bochum In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Gäste: Gäste: Andreas Dickel (Leitender Kriminaldirektor, Kriminalpolizei Bochum), Bärbel Solf (Opferschutz-Beauftragte, Kriminalpolizei Bochum) Originaltitel: Planet Wissen