tagesschau24 22:45 bis 07:00 Sonstiges Die US-Wahlnacht im Ersten D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Es ist einer der spektakulärsten Wahlkämpfe in der Geschichte der Vereinigten Staaten - das Rennen ums Weiße Haus zwischen der Demokratin Hillary Clinton und dem republikanischen Gegenkandidaten Donald Trump. Wenn wie immer am zweiten Dienstag im November die Entscheidung fällt, ist Das Erste natürlich dabei. Die ganze Nacht hindurch liefert Jörg Schönenborn Analysen und die neuesten Zahlen aus den USA - zusammen mit Infratest Dimap und amerikanischen Partnern. Susan Link und Matthias Opdenhövel, der schon vor vier Jahren die US-Wahlsendung moderierte, präsentieren Wissens- und Sehenswertes und sprechen mit Wählern, Beobachtern und Korrespondenten. Steht mit Hillary Clinton bald eine Präsidentin an der Spitze der Vereinigten Staaten? Oder setzt sich mit Donald Trump ein Kandidat durch, der selbst in der eigenen Grand Old Party umstritten ist? Auch das Publikum in der Kölner "Halle Tor 2" fiebert mit und diskutiert mit den Moderatoren über das Votum der amerikanischen Wähler. Im Studio kommentieren außerdem Amerika-Kenner wie Cathryn Clüver (Harvard University), Erik Kirschbaum (Deutschland-Korrespondent der Agentur Reuters in Berlin) und Klaus Scharioth (ehemaliger Staatssekretär für Sicherheits- und Verteidigungspolitik) das Wahlergebnis. Mit eigenen Gesprächsrunden dazu ist Sandra Maischberger Teil der Sendung. In Berlin spricht Tina Hassel als Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios mit namhaften deutschen Politikern über die Auswirkungen der Wahl. Und natürlich sind auch die ARD-Korrespondenten im Einsatz: Ina Ruck in Washington, Markus Schmidt in New York sowie Reporter in den entscheidenden Swing States - etwa in Florida oder Ohio - und vor den Hauptquartieren der Kandidaten. In den Sozialen Netzwerken ist das Erste vom Beginn der Wahl an präsent: Inhalte und Aktivitäten gibt es auf Facebook, Twitter und Instagram, oft auch "online first". In Kooperation mit tagesschau.de wird auch das Netzgeschehen in den USA und in Deutschland Thema in der Sendung sein. Rund 50 Beiträge liefern Hintergründe zum amerikanischen Wahlsystem oder den inhaltlichen Positionen der Kandidaten, aber auch Skurriles aus US-Talkshows und amerikanischen und deutschen Satiremagazinen. Kurzum: Es wird eine informative und unterhaltsame Wahlnacht im Ersten, bis ein neuer amerikanischer Präsident oder eine Präsidentin gefunden ist. Die Zuschauer, die Ihre Fragen über die sozialen Netzwerke stellen können, werden am Ende die Gründe für Sieg oder Niederlage kennen, Amerika von einer anderen Seite kennengelernt haben und vor allem wissen, warum Amerika so entschieden hat, wie es entscheiden wird. Clinton oder Trump? In Google-Kalender eintragen Moderation: Susan Link, Matthias Opdenhövel Originaltitel: Die US-Wahlnacht im Ersten