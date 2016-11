Tele 5 23:55 bis 01:40 Horrorfilm Shuttle - Endstation Alptraum USA 2008 2016-11-10 02:00 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zu fortgeschrittener Stunde kehren die Studentinnen Melanie und Jules vom Partytrip aus Mexiko zurück nach L.A. und wollen jetzt nur noch schleunigst vom Flughafen in die City fahren mit dem nächsten Shuttle-Bus. Zwei ebenfalls an Bord befindliche junge Männer und ein sich sonderbar betragender älterer Herr sind keine rechte Hilfe, als der junge, kräftige Fahrer statt der Hauptverkehrsroute ein verlassenes Industriegebiet ansteuert und sich als Krimineller mit niederträchtigster Agenda entpuppt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tony Curran (Driver) Peyton List (Mel) Cameron Goodman (Jules) Cullen Douglas (Andy) Dave Power (Matt) James Snyder (Seth) Kaylan Tracey (Gehörlose Mädchen) Originaltitel: Shuttle Regie: Edward Anderson Drehbuch: Edward Anderson Kamera: Michael Fimognari Musik: Henning Lohner Altersempfehlung: ab 18