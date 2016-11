RTL II 02:40 bis 03:25 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Alfred und Gisela haben die unglaubliche Sammlung jahrelang auf Weltreisen zusammengetragen und dabei rund 250.000 Euro ausgegeben. Dafür haben die beiden auf Kinder verzichtet. Alfred will mindestens 150.000 bis 200.000 Euro für seinen ganzen Kram. Otto ist geschockt, denn die Summe ist mehr als unrealistisch. Doch das will vor allem Alfred nicht einsehen. Selbst als Otto einen absoluten Micky Maus-Experten ausfindig macht, der die Sammlung genau unter die Lupe nimmt, weicht Alfred nicht von seinen Höchst-Preisen ab. Kann Otto überhaupt etwas verkaufen oder scheitert jeder geplante Verkauf an Alfreds Preisvorstellungen? Eins ist klar, wenn nichts verkauft wird, kann das Paar nicht in die Vereinigten Staaten auswandern! Platzt etwa der große Traum? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller