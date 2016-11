RTL II 09:10 bis 11:15 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Katja (48) und Franziska (28) die Familien D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Aus dem Süden Deutschlands kommen Katja und Manfred mit ihren beiden französischen Bulldoggen. Katja ist ein Pfundsweib und steht zu ihren Kilos. Sie fühlt sich rundum wohl und das strahlt die 48-jährige Hausfrau auch aus. Denn auf ihren geliebten Kuchen kann sie einfach nicht verzichten. Manfred (47) arbeitet als Applikationsingenieur und liest seiner Ehefrau jeden Wunsch von den Augen ab. Zusammen haben sie sich in einer gemütlichen Erdgeschosswohnung mit Garten niedergelassen und genießen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen. Wenn da nicht die beiden französischen Bulldoggen wären, die das Leben von Herrchen und Frauchen gar nicht so einfach machen. Der eine haut ab, wenn die Gartentür offen steht, der andere springt jeden an. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die die Tauschmutter mit professioneller Hilfe in die Hand nehmen kann. Neben den Hunden hat Katja jedoch noch ein paar andere Hobbies. Sie kann nämlich Karten lesen und in die Zukunft blicken. Mal sehen, was sie beim Frauentausch erwartet... Nordöstlich von Berlin hat sich Franziska (28) mit ihrer Familie niedergelassen. Franziskas Partner Lutz (50) ist Pächter einer Tankstelle, in der auch Franziska arbeitet. Söhnchen Levi ist fünf Jahre alt und komplettiert die kleine Familie. Unterstützend schaut auch immer mal wieder Franziskas Vater Knut (68) bei der 28-jährigen vorbei, um seine Tochter und ihren Freund beim Umbau ihres Eigenheimes zu unterstützen. Denn gemeinsam schafft sich das Paar ein neu gestaltetes Zuhause, in dem es noch viel zu tun gibt. Renovieren und Gartenarbeit stehen auch für die Tauschmutter auf dem Programm. Eine besondere Herausforderung ist jedoch Lutz. Der pingelige Tankstellenpächter besteht nämlich auf ein blitzblank geputztes Heim und täglich frisches und gesundes Essen. Außerdem kann der quirlige Levi einen ganz schön auf Trab halten. Ob die Tauschmutter Katja das schon in ihren Karten erkennen konnte, bleibt spannend. Lebensfrohes Pfundsweib tauscht mit Powerfrau. Gemütliche Kartenlegerin mit aktiver Realistin. Bei diesem Frauentausch stellt sich sch In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch