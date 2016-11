Super RTL 20:15 bis 22:20 Komödie Verliebt in die Braut USA, GB 2008 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tom ist ein Mann, der nichts anbrennen lässt. Er genießt sein freies Leben und die schönen Frauen. Doch als seine beste Freundin Hannah von einer Geschäftsreise mit einem Verlobten zurückkommt und ausgerechnet Tom zu ihrem Trauzeugen erklärt, wird ihm bewusst, dass Hannah die einzig wichtige Frau in seinem Leben ist. Nun muss Tom sich entscheiden: Lässt er Hannah gehen oder kämpft er um sie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Dempsey (Tom) Michelle Monaghan (Hannah) Kevin McKidd (Colin) Kadeem Hardison (Felix) Chris Messina (Dennis) Richmond Arquette (Gary) Busy Philipps (Melissa) Originaltitel: Made of Honor Regie: Paul Weiland Drehbuch: Adam Sztykiel, Deborah Kaplan, Harry Elfont Kamera: Tony Pierce-Roberts Musik: Rupert Gregson-Williams