Super RTL 19:15 bis 19:45 Trickserie Alvinnn!!! und die Chipmunks Ein Wochenende mit Alvin / Die Hypnose USA 2016 2016-11-16 14:05 Stereo HDTV 1. Geschichte: Alvin beschwert sich bei Dave, dass dieser immer nur mit seinen Brüdern spaßige Sachen macht. Er möchte ein Wochenende ganz allein mit Dave verbringen, an dem nur das gemacht wird, wozu er Lust hat. Dave will sich darauf einlassen, wenn Alvin einen Monat lang sämtliche Aufgaben im Haushalt erledigt. 2. Geschichte: Einmal jährlich tritt der Fantastische Brian, ein Hypnotiseur, in der Aula auf. Dieses Mal lässt sich Miss Smith hypnotisieren, doch auch Simon gerät in die Aura des Magiers und verlässt den Raum, bevor dieser die Hypnose aufhebt. Beim Ertönen einer Glocke fehlen Simon nun jedesmal 80 Punkte seines IQs. Originaltitel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Altersempfehlung: ab 6