Der gestiefelte Kater - Abenteuer in San Lorenzo Der Katzenfisch USA 2016 Die neu gefundenen Piratenfreunde wollen dem gestiefelten Kater dabei helfen, seine Angst vor dem Meer zu überwinden. So werfen sie ihn kurzerhand über Bord, bedauerlicherweise direkt in die Fänge des Meerkönigs. Originaltitel: The Adventures of Puss in Boots