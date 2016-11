Super RTL 15:15 bis 15:45 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Die Schrumpf-Pistole / Eindringling aus dem All / Ach du dickes Ei! F 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Im Flugzeug findet Zig eine Pistole, mit der er andere schrumpfen kann. Diese möchte er dazu nutzen, um Sharko aus dem Gefecht zu setzen und so an Marina heran zu kommen. Doch es bleibt nicht nur bei Sharko, der von Zig geschrumpft wird... 2. Geschichte: Ein Außerirdischer landet auf der Insel und möchte Marina fangen. Dafür sperrt er Bernie in seinem Raumschiff ein und nimmt dessen Gestalt an. Kann Bernie seinen Doppelgänger aufhalten? 3. Geschichte: Marina findet am Strand ein einsames Ei und bittet Sharko, es auszubrüten. Das stellt sich jedoch als ziemlich anstrengender Job heraus. Und noch weiß niemand, was aus dem Ei schlüpfen wird! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6