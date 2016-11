Super RTL 09:05 bis 09:25 Trickserie Die Oktonauten Folge: 90 Die Oktonauten und die Invasion der Seeigel GB, IRL, USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken Die Oktonauten fahren zu einem Kelpwald, denn Sebastian möchte ihnen jemand Besonderen vorstellen. Die anderen sind ganz aufgeregt, aber noch bevor sie im Kelpwald ankommen, stellen sie fest, dass irgendwas nicht stimmt. Unzählige rote Seeigel zerfressen die Wurzeln der Kelp-Stängel und die Algen treiben weg. Da taucht ein Seeotterweibchen auf - Sebastians Schwester Paula. Seeotter fressen rote Seeigel und sorgen so dafür, dass sie sich nicht zu stark verbreiten und den Kelpwald zerstört wird. Doch in letzter Zeit hat Paula ihre Pflichten vernachlässigt, da sie sich um ihr Baby kümmern musste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Octonauts Regie: Darragh O'Connell