Sat.1 00:40 bis 01:25 Magazin News & Stories Stalins Ingenieure D 2016 16:9 HDTV Merken Die Osteuropaforscherin Prof. Dr. Susanne Schattenberg beschäftigt sich mit dem russischen Ingenieurswesen während der Zarenzeit und nach der Revolution von 1917. Ingenieure waren für die jeweiligen Machthaber ein wichtiges Werkzeug, um den Fortschritt voranzutreiben. Allerdings mussten viele Technik-Spezialisten in zahlreichen propagandistischen Schauprozessen ihr Leben lassen. Ein Einblick in die besondere Rolle der Ingenieure in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: News & Stories