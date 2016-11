Sat.1 11:00 bis 12:00 Show Richterin Barbara Salesch D 2012 16:9 Merken Sybille (65) will ihrem 40-jährigen Sohn Friedrich, der noch bei ihr lebt, die Beziehung mit der vierfachen Mutter Maya (38) verbieten. Als Sybille erfährt, dass Friedrich hinter ihrem Rücken Maya zu sich nach Hause eingeladen hat, will sie das verhindern. Doch bevor es dazu kommt, wird Sybille ein Sack über den Kopf gestülpt, sie wird gefesselt und im Heizungskeller eingeschlossen. Wollte Maya Sybille aus dem Weg räumen, um sich ungestört mit Friedrich zu treffen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richterin Barbara Salesch

