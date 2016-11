RTL NITRO 22:05 bis 23:50 Drama Missing USA 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Stewardess weckt insgesamt sieben Menschen auf, die sich an Bord einer Boeing 727 befinden, sich jedoch zuvor noch nie begegnet sind. Ihnen ist allen gemeinsam, dass sie sich nicht daran erinnern können, wie sie in das Flugzeug gekommen sind. Nach etlichen vergeblichen Versuchen, mit dem Pilot Kontakt aufzunehmen, finden sie in der Kabine zufällig ein Smartphone. Sie sind geschockt, als in den Nachrichten von einem katastrophalen Angriff auf die USA berichtet wird, bei der eine Metropole nach der anderen dem Erdboden gleichgemacht wurde. Es stellt sich heraus, dass sie Teil eines Evakuierungsprogramms der Vereinigten Staaten sind. Das Misstrauen unter den Passagieren wächst jedoch stetig, immerhin sind neben angesehenen Persönlichkeiten auch einfache Leute wie eine Hausfrau und ein LKW-Fahrer an Bord. Warum wurden gerade sie von der Regierung ausgewählt? Und wohin fliegt eigentlich das Flugzeug? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Montgomery (Cole) Ian Sinclair (Aden) Brina Palencia (Emily) Michelle Sherrill (Genevieve) Leslie Hippensteel (Belinda) Joe Nemmers (Michael) David DeLao (Ra) Originaltitel: Chariot Regie: Brad Osborne Drehbuch: Eric Vale Kamera: Christopher Kingsley Musik: John Roome Altersempfehlung: ab 16