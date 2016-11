RTL NITRO 15:15 bis 16:05 Krimiserie Matlock Mörder am Mikrophon USA 1989 2016-11-09 09:45 Live TV Merken Matlock vertritt den Rundfunkmoderatoren Arthur Saxon, denn dieser wird beschuldigt, den Mord an seinem Kollegen und stärksten Konkurrenten Robby Moore begangen zu haben. Doch wie immer ist der Strafverteidiger davon überzeugt, dass sein Mandant unschuldig ist. Bei diesem Fall scheint es jedoch als müsste Matlock eine bittere Niederlage einstecken als Saxons Alibi plötzlich ins Wanken gerät und zusammenbricht. Hat Matlock sich tatsächlich geirrt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Kene Holliday (Tyler Hudson) S.A. Griffin (Arthur Saxon) Robert Krantz (Robby Moore) Ben Slack (Marty Lynch) Don Knotts (Les Calhoun) Originaltitel: Matlock Regie: Tony Mordente Drehbuch: Bill Dana, Dean Hargrove Kamera: Jiggs Garcia Musik: Artie Kane