RTL NITRO 10:35 bis 11:20 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Das Mädchen auf der Milchtüte USA 1996 Live TV Merken Molly, ein kleines Mädchen, wendet sich an Bobbys Mitarbeiterin Sandy, die ihre leiblichen Eltern auffinden soll. Molly glaubt, dass sie entführt worden ist, da sie auf einer Milchtüte eine Suchanzeige mit ihrem Foto gesehen hat. Deswegen ist sich Molly sicher, dass ihre Eltern nicht ihre leiblichen Eltern sein können. Sandy begibt sich auf die Suche und bringt dadurch Bobby in Schwierigkeiten, denn dieser erhält zunächst Besuch vom FBI und dann von einem bekannten Mafioso. Sandy, Bobby und Reno können sich die Zusammenhänge dabei zunächst nicht erklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Stephen J. Cannell ("Dutch" Dixon) Ashley Buccille (Molly) Mesha Erwin (Tami) Elizabeth Heflin (Carla) Jim Kratt (Limo Driver) Originaltitel: Renegade Regie: Charles Siebert Drehbuch: Stephen J. Cannell, Janet Greek Kamera: Jeffrey C. Mygatt Musik: Jeff Edwards, David Vanacore

