RTL 23:10 bis 00:00 Krimiserie CSI: Miami Stutenbisse USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein durchgegangenes Pferd führt die Ermittler auf die Spur einer Toten - Cassidy Weller. Cassidy Weller ist niedergeschlagen und anschließend erhängt worden. In der Nähe des Tatortes wird eine Reitgerte mit den Initialen "RP" gefunden. "RP" steht für Rachel Petrella, die zusammen mit der Toten die Studentinnen-Verbindungsgruppe Phi Gamma Alpha leitet. Als Rachel Petrella unter der Sonnenbank eingeschlossen wird und ebenfalls stirbt, ist klar, dass der Mörder innerhalb dieser Verbindung zu suchen sein muss. Im Zuge der Ermittlung stellt sich heraus, dass Rachel und Cassidy zwei ziemlich gehässige Leiterinnen ihrer Verbindung waren und Elle Toring, die Tochter der Besitzerin des Reitstalls übel gemobbt haben. Ihr Verhalten ging so weit, dass sie versuchten, Elle zum Selbstmord zu treiben. Horatio und sein Team laden Elle zu einem unangenehmen Verhör, können der jungen Frau jedoch nichts nachweisen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lt. Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Adam Rodriguez (Eric Delko) Omar Benson Miller (Walter Simmons) Christian Clemenson (Dr. Tom Loman) Leven Rambin (Molly Sloan) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Bill Gierhart, Melissa Scrivner Drehbuch: Michael McGrale Kamera: Ken Glassing Musik: Jeff Cardoni, Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12