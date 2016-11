RTL 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Die Bombe im Brustkorb USA 2015 2016-11-08 01:00 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zwei junge Skateboardfahrer finden eine ziemlich ramponierte Leiche auf einem Parkplatz. Hodgins und Aubrey sind als erstes am Tatort, um die Überreste zu untersuchen. Plötzlich gibt es eine heftige Explosion. Offensichtlich hat der Mörder eine Bombe im Körper der Überreste versteckt. Aubrey schmeißt sich mit einem rettenden Sprung auf Hodgins, doch Aubreys Leben hängt nun am seidenen Faden... Bei der Leiche handelt es sich um den Polizisten Thomas Gallo. Er gehörte zu einer Einheit, die einer Waffenschmugglerbande auf den Fersen war, daher vermutet Booth den Täter in diesem Umfeld. Kurz danach wird eine zweite Leiche gefunden. Die Verhaltensanalytikerin Karen Delfs vom FBI vermutet, dass der oder die Täter Probleme mit Autoritätspersonen haben. Da es immer noch keinen dringend Tatverdächtigen gibt, beschließt Booth, sich selbst als Zielobjekt zur Verfügung zu stellen, doch Aubrey kommt ihm zuvor... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Dr. Temperance "Bones" Brennan) David Boreanaz (Special Agent Seeley Booth) T.J. Thyne (Dr. Jack Hodgins) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Dr. Camille Saroyan) John Boyd (FBI Special Agent James Aubrey) Patricia Belcher (Caroline Julian) Originaltitel: Bones Regie: Michael Lange Drehbuch: Keith Foglesong Kamera: Robert Reed Altman Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann Altersempfehlung: ab 12