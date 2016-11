RTL 19:05 bis 19:40 Daily Soap Alles was zählt Folge: 2554 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Ingo kommt mit großen Neuigkeiten zurück: Er hat in die Scheidung von Bea eingewilligt, um Diana zu beweisen, dass er endgültig mit Bea abgeschlossen hat. Doch auf der Baby-Party von Vanessa und Christoph kann Ingo nicht mit Diana sprechen, weil diese ihm ständig ausweicht. Und gerade als er es doch zu schaffen scheint, grätscht Jenny dazwischen, die Diana mit dem Sex-Video von Marie erpresst. Während für Carmen feststeht, dass Vincent nur gekommen ist, um Michelle zu einer Nierenspende zu bewegen, wehrt Michelle sich gegen diesen Verdacht. In der Tat beteuert Vincent, Michelles Niere nicht haben zu wollen und beeindruckt seine Tochter, indem er sich vor dem Sportgericht für sie einsetzen will. Bestürzt muss Carmen erkennen, dass sie Michelle mit ihren Warnungen nicht mehr erreichen kann. Vanessa und Christoph sind glücklich, mit Baby Henry endlich zu Hause zu sein und freuen sich auf einen ruhigen, ersten Tag als Familie. Doch dann kommt alles anders: Sie bekommen Besuch von ihren Freunden und es entwickelt sich eine spontane Babyparty. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt