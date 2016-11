TNT-Serie 23:20 bis 00:05 Actionserie Arrow Der Doppelgänger USA 2012 16:9 Merken Nachdem Oliver wegen Mordes festgenommen wurde, macht der seiner Mutter klar, dass er sich nur von Laurel vertreten lassen wird. Die übernimmt den Fall, was zu Problemen mit ihrem Vater führt. Um seine Unschuld zu beweisen, stimmt Oliver einem Lügendetektortest zu, doch als Lance wissen will, ob noch jemand anderes mit ihm auf der Insel war, weiß Oliver nicht, was er antworten soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen) Katie Cassidy (Laurel Lance) Colin Donnell (Tommy Merlyn) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Susanna Thompson (Moira Queen) Paul Blackthorne (Detective Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Michael Schultz Drehbuch: Wendy Mericle, Ben Sokolowski Kamera: Gordon Verheul Musik: Blake Neely