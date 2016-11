TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Mysteryserie Pretty Little Liars Die Zeit läuft ab USA 2016 16:9 Merken Die Freundinnen müssen zurückschlagen, als der Stalker sie bedroht. Er behauptet, sie alle töten zu wollen, sollten sie nicht bis zur Wahl Charlottes Mörder bekannt geben. Während Spencer und Toby zusammenarbeiten, um Sara Harvey zu finden, fragt sich Yvonne, was Tobys wahre Absichten sind. Ezra beendet das letzte Kapitel des Buches und ist endlich bereit, Nicole Adieu zu sagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: I. Marlene King Kamera: Larry Reibman