TNT-Serie 21:00 bis 21:45 Actionserie The Flash Plastique USA 2014 16:9 Nachdem in der Stadt eine Bombe explodiert ist, taucht zu Joes Überraschung das Militär unter General Eilings Führung auf und übernimmt den Fall. Misstrauisch wie er ist, bittet Joe Barry darum, gemeinsam mit seinen Freunden aus dem Labor die Armee in Augenschein zu nehmen. Joe macht sich Sorgen, da Iris über Flash schreibt, und will, dass Barry sie überzeugt, damit umgehend aufzuhören. Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) Candice Patton (Iris West) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Rick Cosnett (Eddie Thawne) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Tom Cavanagh (Dr. Harrison Wells) Jesse L. Martin (Detective Joe West) Originaltitel: The Flash Regie: Dermott Downs Drehbuch: Aaron Helbing, Todd Helbing, Brooke Eikmeier Kamera: C. Kim Miles Altersempfehlung: ab 12