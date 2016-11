TNT-Serie 06:50 bis 07:35 Serien Reign Brennende Rache USA 2015 16:9 Merken Mary setzt alles auf eine Karte, um Condé das Handwerk zu legen, selbst als Francis zu Bedenken gibt, dass sie sich mit ihrem Vorhaben gegen Frankreich wendet. Catherine unternimmt ebenfalls einen wagemutigen Schritt und trifft sich mit Queen Elizabeth, um mit ihr gemeinsam Rache an Mary zu nehmen. Kenna hat indes ein Geheimnis, das das Schicksal ihrer Beziehung mit Bash besiegelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (King Francis) Celina Sinden (Greer Norwood) Caitlin Stasey (Lady Kenna) Anna Popplewell (Lady Lola) Originaltitel: Reign Regie: Fred Gerber Drehbuch: Laurie McCarthy, Nancy Won

