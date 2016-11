Hessen 22:45 bis 00:15 Krimi Der Wolf - Das vermisste Mädchen N 2007 Nach dem Roman von Gunnar Staalesen Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Die konservative Politikerin Vibeke Farang ist eine verheiratete Frau. Um einen Imageschaden zu vermeiden, engagiert sie den Privatdetektiv Varg Veum, der diskret nach ihrem Liebhaber Karsten Aslaksen und ihrer kleinen Tochter Camilla suchen soll, die beide seit Tagen vermisst werden. Die Polizei weiß noch nichts von Aslaksens Verschwinden und glaubt, Camilla sei von einem Triebtäter entführt worden. Varg Veum verfolgt eine andere Spur. Das Kind schlief häufig auf der Rückbank jenes Wagens, den Vibeke ihrem Liebhaber stets zur Verfügung stellte, damit er von den Nachbarn unbemerkt ihr Grundstück verlassen konnte. Als Aslaksen, Chefentwickler eines großen Chemiewerks, entdeckte, dass seine Vorgesetzten Giftgas zur Herstellung von Massenvernichtungsmitteln verschifften, war das Kind auf dem Rücksitz zur falschen Zeit am falschen Ort ... - Die packend inszenierten Krimi-Thriller nach den Romanen von Gunnar Staalesen - "Der Wolf - Das vermisste Mädchen" bildet den Auftakt - sind die norwegische Antwort auf Henning Mankell und Hakan Nesser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trond Espen Seim (Varg Veum) Øyvind Gran (Trygve) Kathrine Fagerland (Anna Keilhaug) Endre Hellestveit (Isachsen) Per Jansen (Harald Schröder Olsen) Bjørn Floberg (Hamre) Trine Wiggen (Vibeke Farang) Originaltitel: Varg Veum Regie: Ulrik Imtiaz Rolfsen Drehbuch: Thomas Moldestad Kamera: Gaute Gunnari Musik: Ginge Anvik Altersempfehlung: ab 16