Hessen 21:00 bis 21:45 Dokumentation Erlebnis Hessen: Aus Liebe zum Vogelsberg D 2015 Er ist Mitteleuropas größtes zusammenhängendes Vulkangebiet und dient der Mainmetropole als unverzichtbarer Grundwasserlieferant: der Vogelsberg. Mit seinen Buchenwäldern, Weiden und Fachwerkstädten lockt er zahlreiche Wochenendtouristen an. Dennoch ziehen immer mehr Menschen aus der Region weg, da sie in ihren Dörfern und Städten keine Arbeit mehr finden und es an intakter Infrastruktur fehlt. Die Filmautorin Astrid Dermutz hat Menschen getroffen, die alles daran setzen, um "ihren" Vogelsberg zu schützen und neu zu beleben - etwa Joachim Haas aus Grebenhain, der mehrere kleine Cafés und Bäckereien in der Region eröffnet hat und damit inzwischen mehr als hundert Menschen Arbeit bietet, oder Christian von Campe, der eine stillgelegte Hemdenmanufaktur in Lauterbach zu neuem Leben erweckt hat und mit seinen Maßhemden erfolgreich asiatischen Billiganbietern trotzt. Auch Deutschlands erster "Meister-Fleischsommelier", der Metzger Steffen Schäfer, produziert im Vogelsberg. Originaltitel: Erlebnis Hessen Regie: Astrid Dermutz