Hessen 14:35 bis 16:00 Drama Liebe am Fjord - Der Gesang des Windes D 2010 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Durch das Nierenversagen ihres Sohnes Daniel kommt Hannes großes Geheimnis ans Tageslicht: Ihre beiden Kinder stammen nicht von ihrem Ehemann Kaare. Während dieser sich tief verletzt von ihr zurückzieht, muss Hanne schnellstmöglich den leiblichen Vater finden. Er könnte Daniel durch eine Organspende retten, weil alle anderen Familienmitglieder nicht in Frage kommen. Der Meteorologe Leif Sörensen lebt jedoch auf einer abgelegenen Insel, die Hanne nur gemeinsam mit ihrem Mann erreichen kann. - Das mit Jan-Gregor Kremp und Jutta Speidel glänzend besetzte Familiendrama spielt vor der grandiosen Naturkulisse der malerischen Fjorde Norwegens. Mit Stephan Bissmeier, Karoline Teska, Emil Reinke und Enno Hesse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jutta Speidel (Hanne Eliassen) Jan-Gregor Kremp (Kaare Eliassen) Karoline Teska (Emma Eliassen) Emil Reinke (Daniel Eliassen) Hans-Jochen Wagner (Dr. Haugland) Sabine Orléans (Marie Nielsen) Stephan Bissmeier (Leif Sörensen) Originaltitel: Liebe am Fjord: Der Gesang des Windes Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Maria Solrun, Jörg Tensing Kamera: Klaus Merkel Musik: Biber Gullatz