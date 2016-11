Hessen 10:55 bis 11:25 Dokumentation Emilia und das Grönlandeis D 2015 Untertitel Live TV Merken Shoppen, Schulausflug und Verwandte treffen, das geht für Emilia nur im Sommer. Da kann sie in dem kleinen Fischerboot der Robbenjäger über das Meer in die große Stadt nach Ilulissat mitfahren. In Grönland gibt es nämlich keine Landstraßen, die die Dörfer miteinander verbinden, und die Einwohner kleinerer Orte kommen deshalb nur mit dem Boot woanders hin. Und Emilia wohnt in einem winzigen Dorf. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Emilia und das Grönlandeis

