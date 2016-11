RTL Passion 03:00 bis 03:25 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-11-12 06:00 Merken Die Freunde planen die traditionelle Silvesterparty im Loft und Tom und Katja gehen einen versöhnlichen Schritt aufeinander zu. Beim alljährlichen Bleigießen hat Katja ein Déjà-vu: Sie gießt, wie schon im Vorjahr, ein Bleiherz. Doch wie soll sie unter diesen Umständen ihre Liebe zu Ben leben können? Sie gießt, wie schon im Vorjahr, ein Bleiherz. Doch wie soll sie unter diesen Umständen ihre Liebe zu Ben leben können? Isabelles Zustand verbessert sich langsam und sie ist froh, dass Ben an ihrer Seite ist. Doch als sie die Verbände von sich reißt und ihr klar wird, wie schwer ihre Verletzungen sind, stößt sie Ben verzweifelt von sich. Maximilian hat von Lena erfahren, dass auch Rafael weiß, dass er Jennys Brief gefälscht hat. Doch Maximilian will nicht glauben, dass sein Blutsbruder hinter einer derartigen Intrige steckt. Als Rafael bemerkt, dass Maximilian ihm gegenüber misstrauisch ist, treibt er seine Intrige gegen Maximilian voran. Richard behauptet, nichts von der Brief-Fälschung gewusst zu haben. Doch dann findet Simone überraschend Jennys Asche. Als Simone und Vanessa tief enttäuscht erkennen, dass Richard sie belogen hat, kommt es zum Bruch. Während die traurige Simone Trost bei Rafael sucht, stürzt Richard sich in Claudias Arme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Annette Herre Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser