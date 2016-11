RTL Passion 00:40 bis 01:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast High Noon D 2004 2016-11-09 06:25 Merken Ines hat Walters Bruder ans Messer geliefert und schafft es nicht, Walter die Wahrheit zu gestehen. Jetzt droht Gomulka, Walter zu töten. Ines bietet sich freiwillig an, dies für Gomulka zu übernehmen. Spielt Ines ein gefähliches Doppelspiel, oder will sie Walter tatsächlich umbringen? Schnoor ist verzweifelt: Über Jahre hinweg hat sie sich sehnlichst ein Kind gewünscht, und nun ist sie ausgerechnet von Grauel schwanger. Melanie und Ilse sind geschockt, als sie eine Vorladung zum Baumann-Prozess erhalten: Sie sind des Mordes angeklagt. Wer hat sie verraten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Jurij Neumann Drehbuch: Oliver Hein, Uschi Hofmann, Patrick Schuckmann, Birgit Gruber, Volker Führer Musik: Karim Sebastian Elias