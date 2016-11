Sandra stellt frustriert fest, dass sie weder Geld für Klamotten noch Freunde hat. Als Xenia ein paar Puppen als Schenkung für ihre Stiftung bekommt, will sie diese verkaufen. Sandra bietet an, Xenia zu helfen. Sie freut sich auf den unerwarteten Nebenverdienst, als sie durch ein Angebot von Maxi in die Zwickmühle gerät. Marie ist sauer, dass Kai so leichtfertig mit seiner Gesundheit umgeht. Kai spielt die Sache herunter und tut so, als ginge es ihm schon viel besser. Marie ist ärgerlich, da sie ihm nicht glaubt und übernachtet bei Elisabeth und Daniel. Umso mehr will Kai jetzt endgültig gesund werden. Er nimmt diverse Grippemittel, und in der Tat sinkt sein Fieber. Doch natürlich ist die Grippe nicht wirklich kuriert. Patrizia bringt John mit Senta ins Krankenhaus. Er schwebt in Lebensgefahr, und nur ein Serum kann ihn retten. Als Elisabeth erfährt, was mit John geschehen ist, macht sie sich große Vorwürfe. John wird gerettet, gibt aber Elisabeth die Schuld. Patrizia nimmt sie in Schutz, doch so leicht lässt sich John nicht beruhigen... In Google-Kalender eintragen