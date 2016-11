RTL Passion 06:25 bis 07:15 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Ausweglos D 2003 Merken Ines plant gemeinsam mit Andreas und Walter die Flucht nach Costa Rica und glaubt, sich selbst, und die Geschwister so endgültig aus den Fängen von Gomulka befreien zu können. Doch ihr eigenes Lügengeflecht wird ihr - und auch Andreas - zum Verhängnis... Mohr traut ihren Augen nicht, als sie ihren Hubert dabei beobachtet, wie dieser eine reiche Witwe um ihr Erspartes bringen will. Enttäuscht vertraut sie sich ausgerechnet ihrer ehemaligen Erzfeindin Schiller an, und beide schwören Rache. Hendrik glaubt, dass Andrea mit Drogen handelt. Anfangs sträubt Maja sich noch, dem Verdacht Glauben zu schenken, doch dann lässt sich die Wahrheit nicht länger verleugnen. Als Maja Andrea hochgehen lassen will, verrät diese Hendrik, dass Maja ihre Schwester ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Rolf Wellingerhof Drehbuch: Andreas Fuhrmann, Inka Thelen, Claudia Köhler, Uschi Hofmann, a

