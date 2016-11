RTL Passion 05:10 bis 05:35 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-11-08 13:30 Merken Mit ihrem Pflichtbewusstsein zeigt sich Cécile loyal an Johannes' Seite. Doch die verdrängten Gefühle für Leonard stehen im ständigen Widerstreit mit ihrer Rolle als Vermittlerin zwischen Johannes und seinen Kindern. Leonard ist inzwischen zu dem Entschluss gekommen, um seine Liebe zu Cécile zu kämpfen. Nachdem es wieder zu einem heimlichen, leidenschaftlichen Kuss zwischen den beiden kommt, verlangt er eine Entscheidung von ihr. Nico kann Janas Beteuerungen keinen Glauben mehr schenken und lehnt schweren Herzens ihre Bitte ab, bei Arno ein gutes Wort für sie einzulegen. Ein Ausflug mit ihren Freunden bringt Nico keine Ablenkung, da sie mit den Gedanken bei ihrer Schwester ist. Ihre Selbstvorwürfe sind es auch, die dazu führen, dass sie einen Streit mit Andi und Coco vom Zaun bricht. Es kommt jedoch schnell zur Versöhnung und Nico kann ihre Selbstvorwürfe überwinden. Sie und Andi erleben endlich Augenblicke des unbeschwerten Glücks. Nach dem Eklat im Bistro überlässt Carla es Bernd, eine plausible Erklärung für die Öffentlichkeit zu improvisieren. Als Bernd sie darauf wütend anspricht, macht sie ihm deutlich, dass sie die Angelegenheit wenig interessiert. Als Carla endlich von Johannes die Gelegenheit zu einem klärenden Gespräch erhält, ergibt sich daraus nicht die erhoffte Versöhnung. Sie geht jedoch mit einer gewissen Erleichterung daraus hervor, nachdem sie mit ihrem Vater endlich einmal vertraut hat sprechen können. Sie hat nun wieder das Gefühl, selbst über ihr Leben zu bestimmen und eröffnet Bernd, dass die Heirat in ihren Augen ein Fehler war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics