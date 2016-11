Servus TV 23:55 bis 01:55 Krimiserie Waking the Dead - Im Auftrag der Toten Der Spielkartenmörder GB 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken In den 1980er Jahren wurde der Serienkiller Thomas Rice gefasst und schuldig gesprochen. Bei jedem Opfer ließ der sogenannte "Spielkartenmörder" die Polizei eine Spielkarte ziehen und konnte so über das Schicksal der Frauen bestimmen. Einzig die Ärztin Dr. Clare Delaney konnte Rice damals entkommen. Doch nun, 15 Jahre später, findet Delaney erneut eine Spielkarte an der Windschutzscheibe ihres Wagens. Verängstigt sucht sie Hilfe bei Detective Peter Boyd (Trevor Eve), der mit seinem Team den Fall wieder aufnimmt... Packende Krimiserie aus dem Hause BBC, die bei den International Emmy Awards als beste Dramaserie ausgezeichnet wurde! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sue Johnston (Dr. Grace Foley) Holly Aird (Dr. Frankie Wharton) Claire Goose (Amelia Silver) Wil Johnson (Spencer Jordan) Samuel West (Thomas Rice) Susannah Harker (Clare Delaney) Originaltitel: Waking the Dead Regie: Edward Bennett Drehbuch: John Milne Kamera: Graham Frake Musik: Paul Hart