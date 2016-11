Servus TV 23:10 bis 23:55 Krimiserie Kleine Morde unter Nachbarn - Lark Road II DK 2010 2016-11-08 02:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Astrids Verabredung Allan ist immer noch nackt bei ihr zuhause und weigert sich zu gehen. Als Waffennarr Torben helfen möchte, löst sich plötzlich ein Schuss. Indes besucht ein berühmter Restaurant-Kritiker das Lokal am Lärchenweg, was dank Elisabeth in einer Katastrophe endet. Mathilde versucht zu retten was zu retten ist und vereinbart ein Date zwischen ihrem Bruder und dem Kritiker. Schwarz-humorige dänische Erfolgsproduktion, zum ersten Mal im Free-TV! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anette Støvelbæk (Astrid Borg) Henrik Prip (Kim Borg) Laura Drasbæk (Katrine Holm) Christian Tafdrup (Sune Holm) Sarah-Sofie Boussnina (Mathilde Holm) Claus Riis Østergaard (Andreas Norén) Søren Spanning (Torben Dahl) Originaltitel: Lærkevej Regie: Tilde Harkamp Drehbuch: Mette Heeno, Jannik Tai Mosholt Kamera: Rasmus Arrildt Musik: Flemming Nordkrog, Jonas Struck