US-Präsident Evans (Jeff Bridges) muss sich entscheiden. Es gilt, die Position des Vizepräsidenten neu zu besetzen, und dafür gibt es zwei Kandidaten: den konservativen Gouverneur Jack Hathaway, und die demokratische Senatorin Laine Hanson (Joan Allen). Der Präsident scheint die Senatorin zu favorisieren. Die Republikaner und besonders ihr Abgeordneter Runyon (Gary Oldman) möchten jedoch durchsetzen, dass Gouverneur Hathaway zum Vizepräsidenten ernannt wird. Runyon fördert ein Video zutage, das Hanson als Studentin beim Sex zeigt. Damit wäre der konservative Hathaway eindeutig im Vorteil. Runyons Plan könnte aufgehen, doch auch der Gouverneur hat Schwerwiegendes zu verbergen. Mit allen Mitteln versucht Runyon nun zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Politik ist ein schmutziges Geschäft, so könnte die Grundaussage von "Rufmord - Jenseits der Moral" lauten. Der flott inszenierte Polit-Thriller des US-Regisseurs Rod Lurie ("Nichts als die Wahrheit", "Straw Dogs") zeigt eindrucksvoll, welche skrupellosen Macht- und Intrigenspiele hinter der großen politischen Bühne stattfinden. Gary Oldman spielt den hinterlistigen Republikaner Runyon, Joan Allen die leidgeprüfte Senatorin Hanson, und Jeff Bridges den US-Präsidenten Evans. Luries Film ist jedoch bis in kleine Nebenrollen ausgezeichnet besetzt, so wirken unter anderem mit Christian Slater, Sam Elliott und Mariel Hemingway. Schauspieler: Gary Oldman (Shelly Runyon) Joan Allen (Laine Hanson) Jeff Bridges (President Jackson Evans) Christian Slater (Reginald Webster) Sam Elliott (Kermit Newman) William Petersen (Jack Hathaway) Saul Rubinek (Jerry Tolliver) Originaltitel: The Contender Regie: Rod Lurie Drehbuch: Rod Lurie Kamera: Denis Maloney Musik: Larry Groupé Altersempfehlung: ab 12