Servus TV 09:00 bis 10:03 Dokumentation Grüne Zukunft - Helden des Alltags Wiederverwertung F 2015

In dieser Episode geht es in die USA zu Umweltschützer, die Nahrungsabfälle wiederverwerten. In Singapur wird auf einem Bio-Bauernhof auf respektvollen Umgang mit der Natur geachtet. In Frankreich und Belgien vereinen zwei Initiativen auf originelle Weise das Land- mit dem Stadtleben. Des Weiteren besucht die Dokumentation Jean-Jacques - einen außergewöhnlichen Kompostberater aus Paris.

Originaltitel: Écho-logis Regie: Brian Greene, Greg Roden Kamera: David Linstrom