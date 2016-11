Kabel1 Doku 20:15 bis 21:00 Reportage SPIEGEL TV - Reportage Thermomix & Co - Wie Luxus deutsche Küchen erobert Thermomix & Co - Wie Luxus deutsche Küchen erobert D 2016 16:9 HDTV Merken Er ist das perfekte Küchengerät für Menschen, die das Kochen gern anderen überlassen: Der Thermomix schneidet, mahlt, knetet und gart. Kochen soll damit einfacher und vor allem schneller gehen. Das neue Kultobjekt hat allerdings seinen Preis: Das Gerät kostet 1.100 Euro - und verkauft sich trotzdem wie verrückt. Der Erfolg der teuren Zauberschüssel ist ein Beispiel für einen gesellschaftlichen Trend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spiegel TV - Reportage